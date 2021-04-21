Курган, , 15:31 — REGNUM В Курганской области к 21 апреля подтверждено ещё 37 случаев заражения коронавирусом. Из них 16 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 38 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 21 апреля выявлено 20 074 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 18 615 человек, скончались 374 пациента с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).