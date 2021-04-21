Бишкек, , 15:30 — REGNUM Генеральная прокуратура проводит расследования по «октябрьским событиям» 2020 года, итогом которых стал уход в отставку президента Сооронбая Жээнбекова и правительства Киргизии. Об этом заявил глава надзорного органа Курманкул Зулушев на заседании парламента сегодня, 21 апреля.

В свою очередь депутат Рыскелди Момбеков поинтересовался, есть ли уголовные дела против экс-министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева и экс-председателя госкомитета нацбезопасности Орозбека Опумбаева, а также спросил, когда их объявят в розыск по линии Интерпола.

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На это генпрокурор ответил, что дел в отношении бывших руководителей МВД и спецслужб республики еще не возбуждали, и поэтому в розыск их тоже не объявили.

А начальник следственного управления ГКНБ Сагындык Самидин уулу добавил, что комитет нацбезопасности возбудил уголовное дело по факту правомерности применения спецсредств при разгоне митингующих 5 октября 2020 года, но по нему еще никому не предъявили обвинение.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а 5 октября недовольные итогами голосования оппозиционные партии устроили митинги, которые сразу же переросли в массовые беспорядки.

Протесты привели к захвату Белого дома, после чего протестующие вынудили правительство и президента Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку. Новым главой государства стал Садыр Жапаров.

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