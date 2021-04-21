Иркутск, , 15:29 — REGNUM В Иркутской области для реализации мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей на 2021 год предусмотрено 663,2 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, комментируя слова президента России Владимира Путина из послания Федеральному Собранию, где речь шла о том, что детский отдых нужно сделать максимально доступным.

«Послание президента, безусловно, носит социальный характер. Для меня как губернатора эти посылы крайне важны. Медицина, социальная сфера, образование — это те вопросы, без которых ни одна область не будет развиваться. С 11 января текущего года в Приангарье началась заявочная компания на предоставление детских оздоровительных путевок. По состоянию на 21 апреля 2021 года законными представителями подано свыше 18 162 заявлений на получение путевок», — подчеркнул глава Приангарья.

По его словам, на территории региона несколько лет работает практика предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации 50% стоимости детской оздоровительной путевки, приобретенной за счет собственных средств законными представителями детей.

Компенсация части стоимости путевки предоставляется двум категориям — одному из родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в оздоровительную организацию при условии, что среднедушевой доход его семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по региону в расчете на душу населения, вторая — опекуну (попечителю) или приемному родителю, купившему путевку, для сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей. Опекунам, приемным родителям детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется компенсация части стоимости путевки и части стоимости проезда.

Размер компенсации за путевку составляет 50% от максимального размера стоимости путевки, ежегодно устанавливаемого Правительством Иркутской области. Размер стоимости проезда составляет 50% от фактически понесенных расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь.