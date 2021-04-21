Иркутск, 21 апреля, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Иркутской области для реализации мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей на 2021 год предусмотрено 663,2 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, комментируя слова президента России Владимира Путина из послания Федеральному собранию, где речь шла о том, что детский отдых нужно сделать максимально доступным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Социальная поддержка

«Послание президента, безусловно, носит социальный характер. Для меня как губернатора эти посылы крайне важны. Медицина, социальная сфера, образование — это те вопросы, без которых ни одна область не будет развиваться. С 11 января текущего года в Приангарье началась заявочная компания на предоставление детских оздоровительных путевок. По состоянию на 21 апреля 2021 года законными представителями подано свыше 18 162 заявлений на получение путевок», — подчеркнул глава Приангарья.

По его словам, на территории региона несколько лет работает практика предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации 50% стоимости детской оздоровительной путевки, приобретенной за счет собственных средств законными представителями детей.

Компенсация части стоимости путевки предоставляется двум категориям — одному из родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в оздоровительную организацию при условии, что среднедушевой доход его семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по региону в расчете на душу населения, вторая — опекуну (попечителю) или приемному родителю, купившему путевку, для сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей. Опекунам, приемным родителям детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется компенсация части стоимости путевки и части стоимости проезда.

Размер компенсации за путевку составляет 50% от максимального размера стоимости путевки, ежегодно устанавливаемого правительством Иркутской области. Размер стоимости проезда составляет 50% от фактически понесенных расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь.