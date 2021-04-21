Новосибирск, 21 апреля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. На церемонии оглашения присутствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

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"Очень важно, что президент озвучил новые социальные инициативы, в первую очередь по поддержке семей с детьми. Можно сказать, что это уже ежегодная традиция — третий год подряд государство находит возможности принимать дополнительные меры по поддержке семей. Но то новое, что прозвучало в этом году и что порадовало как губернатора меня и моих коллег — это новые меры социально-экономического развития регионов страны — реструктуризация бюджетные кредитов, программа строительства школ, программа инфраструктурных кредитов, причем в серьезных объемах, с рассрочкой на 15 лет — это кардинальные шаги, которые позволят нам запустить многие инфраструктурные проекты, которые пока находятся в листе ожидания, — отметил Травников. — В ближайшее время с коллегами проведем совещание, для того, чтобы определить самые приоритетные проекты, которые нам необходимы. Для нас важно, что впервые за многие годы с федерального уровня прозвучала поддержка проектов по развитию метрополитенов в городах-миллионниках. Мы к этому тоже готовы, заканчиваем разработку проектно-сметной документации, будем заявляться».

Напомним, церемония оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж».