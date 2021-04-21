Москва, , 15:28 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию готовилось около полутора месяцев. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Послание так или иначе является производным от тех планов развития, которые на повестке дня, и которые верстаются и корректируются с учетом изменений постоянно. Но непосредственно текст [послания] готовится где-то месяца полтора», — сказал Песков.

По его словам, в рамках подготовки текста послания в тесной кооперации работают администрация президента, правительство РФ и профильные ведомства.

При этом, как отметил Песков, финальную часть работы Путин совершает сам: «Он вносит уже финальную правку, зачастую добавляет новые моменты, какие-то новые посылы, и, конечно, это уже становится известным только в момент оглашения [послания]».