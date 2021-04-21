Ижевск, , 15:28 — REGNUM За минувшие сутки из-за действий мошенников жители Удмуртии потеряли около 1 млн рублей с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. В полицию обратились шестеро пострадавших.

Всем жертвам поступали звонки, которые с помощью ip-телефонии дублировали номера московских телефонов.

В ряде случаев мошенники предлагали защититься от незаконно оформленного кредита, взяв встречный. В остальных случаях жертвы мошенников сами раскрыли персональные данные банковских карт и коды смс-сообщений, поступивших от банка, тем самым давая злоумышленникам доступ к своим счетам.

В настоящее время по всем фактам проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, за выходные дни, 10 и 11 апреля, 24 жителя Удмуртии обратились в полицию, сообщив о краже средств с банковских счетов дистанционным способом. От действие мошенников пострадали жители Ижевска, Воткинска, Можги, Глазова, Сарапула, а также Граховского, Увинского и Селтинского районов. Возраст потерпевших — от 20 до 69 лет. Совокупный ущерб составил около 2,7 млн рублей.

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