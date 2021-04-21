Москва, , 15:31 — REGNUM Иностранные государства пытаются помешать развитию России. Об этом 21 апреля сообщил директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По мнению эксперта, суть первой части послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию говорит о том, что РФ переходит в новый технологический этап, что не устраивает ряд иностранных государств.

«Именно этому нам будут пытаться мешать любыми средствами. Гибридными войнами, цветными революциями по периметру России, попытками взорвать нас изнутри. Всему этому западные игроки найдут достойное применение, как говорится. Но мы это видим и отвечать мы будем, как сказал президент, ассиметрично», — подчеркнул участник ток-шоу.

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