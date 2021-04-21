Москва, , 15:27 — REGNUM Ограничиваться лишь развитием инфраструктуры, которую будут создавать за счет федеральных и региональных средств, недостаточно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

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«Президент особо отметил, что, если жители городов и деревень будут только видеть, как мимо них мчаться красивые машины и поезда, а у них самих жизнь будет не очень — это неправильно, поэтому он говорит о развитии инфраструктуры населенных пунктов вокруг этих трасс», — заявил Миронов.

Самое важное, по его мнению, поднимать доходы людей, которые живут в том числе в этих регионах.

«Зачем людям из деревни, к примеру, ехать в город, если у них нет денег, чтобы там что-то купить? С другой стороны, если покупательная способность повыситься, то малый и средний бизнес сам придет к людям, так как будет уверен, что вложения окупятся», — подчеркнул Миронов.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что скоростная автомобильная трасса Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга к 2024 году.