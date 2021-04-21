Таллин, , 15:27 — REGNUM Со среды, 21 апреля, до вакцинации от коронавируса допускаются люди всех возрастов из группы риска, а также все люди старше 65 лет.

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Об этом сообщается на официальной странице вакцинации в электронной общегосударственной базе данных digilugu.ee.

Для проведения вакцинации нужно записаться на прием к семейному врачу и после этого все больницы будут добавлять в систему электронную регистратуры свободные часы приема в соответствии с планом поставок вакцины.

Больничная касса составила списки людей из группы риска по состоянию на начало января, и они также смогут забронировать для себя время вакцинации в электронной регистратуре.

«Если в цифровой регистратуре нет возможности забронировать свободное время вакцинации, необходимо отслеживать как местные, так и национальные СМИ, а также каналы социальных сетей больниц, через которые больницы оповещают о возможности бронирования времени вакцинации», — сообщила член правления Больничной кассы Майви Парв.

В Эстонии взят курс на массовую вакцинацию. Это стало возможным после прибытия в страну большой партии вакцин производства AstraZeneca. Власти признают, что сталкиваются с массовыми отказами людей от вакцинации.