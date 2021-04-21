Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM Для внедрения принципов социального казначейства власти Ленинградской области создадут электронные паспорта для всех получателей социальных услуг. Об этом 21 апреля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В частности, президент России сообщил, что через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в круглосуточном режиме.

«Для внедрения принципов социального казначейства мы создадим электронные паспорта для всех получателей соцуслуг. Это позволит перейти на беззаявительный характер соцпомощи, позволит обеспечить своевременность всех выплат, упростит работу с документами, сократит личные визиты жителей в органы соцзащиты. Развитие электронных госуслуг — один из серьезных уроков пандемии, и мы его выучили», — рассказал Александр Дрозденко.