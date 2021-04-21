Москва, , 15:25 — REGNUM Финансовой поддержкой государства смогут воспользоваться беременные женщины, вставшие на учёт на ранних сроках беременности, но лишь в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее одного прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

«Пособие будет выплачиваться ежемесячно с постановки на учет в медицинской организации до рождения ребенка. За выплатой пособия необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд России, подав заявление на портале «Госуслуги». Пособие будет назначаться в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пособие для таких женщин составит половину прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе: в среднем по стране эта сумма составляет порядка 6350 рублей.

Глава ведомства Антон Котяков назвал поддержку будущих мам крайне востребованным шагом: «О необходимости увеличить пособия для самых нуждающихся говорили представители родительского сообщества, общественных организаций, представители «Единой России». Минтруд России отработает поручение Президента о введении таких выплат в кратчайшие сроки».

По его словам, в министерстве уже готовятся необходимые нормативные документы. Оператором выплаты, отметил министр, станет Пенсионный фонд России.

Котяков также напомнил, что выплаты получат свыше 700 тысяч будущих мам, которые встали на учет в ранние сроки.