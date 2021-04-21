Москва, , 15:28 — REGNUM Переговоры президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко состоятся 22 апреля в Москве. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

«22 апреля в Москве пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко», — говорится в сообщении.

Также указывается, что президенты двух стран в ходе переговоров планируют затронуть вопросы дальнейшего развития стратегических партнерских и союзнических отношений двух стран, включая «перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытка государственного переворота в Белоруссии и даже убийства президента не вызывают осуждения у «коллективного Запада».