Москва, , 15:24 — REGNUM Транспортно-логистические коридоры станут каркасом партнёрства внутри Евразии, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

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Президент рассказал, что Россия выстраивает на основе взаимного уважения партнёрство с абсолютным большинством стран мира.

«Наши общие проекты в рамках Евразийского экономического союза нацелены на то, чтобы обеспечить рост экономики и благосостояния граждан. При этом здесь появляются новые интересные направления. Такие как развитие транспортно-логистических коридоров. Уверен, они станут надёжными каркасами большого евразийского партнёрства», — сказал Путин.

По его словам, российские идеи широко объединения внутри Евразии уже реализуются на практике и являются для страны прикладными инструментами национального развития.