Киев, , 15:33 — REGNUM На Украине сегодня, 21 апреля, эксперты обсуждают отказ сервиса Youtube блокировать вещание на этой платформе оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, хотя ранее официальный Киев не сомневался, что такое решение будет принято в кратчайшие сроки, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, медиа-эксперт Татьяна Чугаенко напоминает, что накануне министр культуры Украины Александр Ткаченко пожаловался, что его ведомство дважды просило Youtube заблокировать вещание оппозиционных телеканалов, но в итоге администрация сервиса не соизволила даже ответить на эти запросы. Речь идет о телеканалах, вещание которых в телеэфире Украины власть блокировала в феврале этого года через санкционное решение Совнацбеза страны.

«Поучите матчасть, это элементарно. На сайте Youtube есть правила сообщества. Попросите клерка из минкульта распечатать, если Интернетом не умеете пользоваться», — саркастически обратилась к министру эксперт.

Она подчеркивает, что Youtube даже отвечать не стал Ткаченко на «стук» про оппозиционные каналы, потому что они никаким образом не нарушают нормы сообщества.

«В своей песочнице вы можете «по моему хотению, по щучьему велению» запрещать телеканалы и объявлять санкции без суда и следствия. До поры, до времени. Но кроме вашего «зелёного» политсообщества, всё это беззаконие больше никто не признает», — констатировала Чугаенко.

В этом контексте эксперт потребовала от власти соблюдать европейские конвенции, которые ратифицировала Украина, в первую очередь Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

«Например, согласно ст. 4 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, Украина обязана обеспечивать свободу слова в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, гарантировать свободу приема, не ограничивать ретрансляцию на своей территории программ, соблюдающих положения этой Конвенции. И всё его интервью построено на таком лицемерии», — отметила эксперт.

Она также предложила министру Ткаченко запретить вещание телеканала «1+1» (контролируется структурами олигарха Игоря Коломойского), где он работал до прихода в политику, потому что совладельцем телеканала является жена лидера оппозиции Виктора Медведчука Оксана Марченко.

«Недавно Нацсовет по телевидению и радиовещанию официально признал, что супруга Медведчука — Оксана Марченко — является совладелицей компании Bolvik Ventures LTD, которая владеет 24,51% телеканала «1+1», где Ткаченко трудился до прихода в политику… Так что, пан Ткаченко, прекращайте свое лицемерие. Начните с себя — предложите запретить «1+1», или хотя бы обратитесь в Youtube, чтобы заблокировали «1+1». Только не будет этого, потому что у некоторых «кишка тонка»», — заключила медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.