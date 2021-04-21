Москва, , 15:25 — REGNUM Главное, на что следует обратить внимание, — нынешнее послание президента РФ Владимира Путина было с внутренней повесткой, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«90% времени глава государства говорил о том, что волнует граждан с точки зрения нашей обычной жизни.

И даже когда он объяснял какие-то сложные вопросы, он говорил очень простым языком — чётко приводил цифры, даты, кто и что должен сделать, какие категории граждан попадают под действия той или иной нормы.

Это говорит о том, что у нашей власти вполне адекватное понимание того, что на сегодняшний день стоит в повестке простого человека. 90% о нуждах людей — это очень много.

Вторая часть послания, которая касалась международных вопросов была больше декларационная. Президент ни разу не сказал плохо о каких=либо странах и их лидерах. Он просто воспользовался фразой из книги Киплинга о Шерхане и шакале Табаки.

Но вместе с тем, Путин очень чётко отреагировал на историю со сорвавшимся государственным переворотом в Белоруссии, который был раскрыт спецслужбами России и Белоруссии и попыткой убийства главы государства господина Лукашенко.

При этом президент РФ провёл четкую параллель, что это не первая история, а это было в Венесуэле, на Украине, можно было вспомнить Турцию и еще какие-то государства, но тем не менее данное послание для внутреннего использования.

Хотя любой из лидеров любого государства получит расшифровки послания главы России и будет пытаться искать нечто относительно международной повестки.

Нужно отметить, что был огромный блок, связанный с социальной политикой, но был и огромный блок, связанный с экономикой.

То есть о новациях, которые президент предложил в части работы над экологией в стране, над тем, чтобы мы встраивались в международную повестку с точки зрения Парижского соглашения, про налоговые маневры, про всё это было сказано простым языком, но это очень важно для бизнеса.

Не зря Мосбиржа очень положительно отреагировала после выступления Путина.

В целом, по форме выступление Владимира Путина было посланием Федеральному Собранию, но сути это был открытый разговор с народом, фактическое обращение к нации.

То есть, президент объяснял гражданам, что произошло в 2020 году, что будет в 2021 году, что будет в будущем 2022 году и что будет происходить в стране до 2030 года.

С этой точки зрения все наблюдали, что выступление неоднократно прерывалось аплодисментами. Это говорит о том, что те, кто его слушали абсолютны солидарны с президентом и тот уровень тревожности, который был у многих алармистов теперь надо выбросить на помойку.

То есть не будет ни войны, не будет эскалации, а Россия будет заниматься своими внутренними делами. Хотя, конечно, если вдруг у кого-то зачешутся руки, то наши Вооруженные силы всегда готовы этому дать отпор», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент РФ Владимир Путин выступает с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Следили за выступлением 87% жителей России.

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