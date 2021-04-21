Москва, , 15:27 — REGNUM Аргентина обсуждает с российской госкорпорацией «Росатом» перспективы строительства в стране атомной электростанции. Об этом аргентинский министр экономики Мартин Гусман сообщил 21 апреля журналистам.

Он подтвердил, что состоялась встреча аргентинской стороны и Росатома. Говоря о возможном строительстве АЭС и добыче урана, министр отметил, что стороны ведут конструктивный диалог и продолжают работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года заместитель министра иностранных дел Аргентины Хорхе Неме заявил, что правительство страны рассмотрит предложение Росатома по разработке урана на своей территории.

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