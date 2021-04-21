Тбилиси, , 15:25 — REGNUM В Грузии из-за роста темпов распространения коронавируса начала увеличиваться нагрузка на систему здравоохранения. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 21 апреля заявила замглавы минздрава страны Тамар Габуния.

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«В больницах количество занятых коек выросло с 3600 до 4400. Более 500 пациентов находятся в отделении интенсивной терапии, из них около 90 пациентам проводится искусственная вентиляция легких», — сказала Габуния.

Глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, выступая на том же брифинге, заявил, что в конце апреля или начале мая в стране ожидается пик третьей волны пандемии. Он добавил, что, скорее всего, ситуация не будет такой же острой, как в декабре 2020 года.

«Доказано, что прямое воздействие солнечных лучей оказывает угнетающее действие на коронавирус. Мы ожидаем, что третья волна будет мягче», — сказал Гамкрелидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, согласно последним данным, за время пандемии выявили 299 038 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них выздоровевшими признали 282 869 человек. В 3771 случае пациенты с диагнозом COVID-19 умерли.

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