Бишкек, , 15:22 — REGNUM Энергетический сектор Киргизии находится в плачевном состоянии, требуя особого внимания и принятия неотложных мер. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, сегодня, 21 апреля, на встрече с энергетиками.

По его словам, предыдущие власти республики не решали проблемы в этой области, а предпочитали брать кредиты под предлогом проведения ремонтных работ, после чего эти деньги разворовывались. В итоге долг энергетических компаний достиг 129 млрд сомов (116 млрд рублей).

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При этом глава государства отметил, что большая часть денег была украдена не энергетиками, а высокопоставленными чиновниками.

«Находясь у истоков рек, мы стали импортером, а не экспортером электроэнергии. В настоящее время мы импортируем электроэнергию из Казахстана и Узбекистана. Это должно быть постыдно для нас», — сказал он.

Жапаров сообщил, что нынешние власти намерены выходить из энергетического кризиса, не беря кредиты у других стран и финансовых организаций, а изменив тарифную политику.

«Конечно, есть некоторые политики, имеющие поверхностное понимание или даже все хорошо понимающие, но из-за популизма и попыток показаться болеющими за народ критикуют тарифную политику и не сходят со страниц СМИ», — заявил он.

В этой связи президент Киргизии призвал «прекратить политическое безразличие и волюнтаризм» и выразил готовность «пойти на любые решительные действия».

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