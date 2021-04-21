Москва, 21 апреля 2021, 15:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 22 апреля, передаёт 21 апреля пресс-служба главы Белоруссии.
Встреча состоится в рамках рабочей поездки белорусского президента в Россию. Предполагается, что в Москве лидеры обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, международную обстановку, борьбу с пандемией коронавируса и восстановление полноценного транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.