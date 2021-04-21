Страсбург, Франция, , 15:21 — REGNUM Минску необходимо провести полноценную избирательную реформу, чтобы заложить «прочный фундамент для справедливых выборов». Об этом говорится в резолюции, принятой 21 апреля Парламентской ассамблей Совета Европы (ПАСЕ).

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В документе отмечается, что «выборы в Беларуси никогда не соответствовали международным стандартам свободы и справедливости», пишет ТАСС. В этой связи ПАСЕ призывает Минск добиться «политически сбалансированного состава избирательных комиссий на всех уровнях», а также создать общедоступный список избирателей, ужесточить критерии для разрешения досрочного голосования, повысить прозрачность подсчёта голосов, разрешить национальным и международным наблюдателям «выполнять свою работу эффективно и беспрепятственно».

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Напомним, после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс заявил, чтоони не были демократическими и свободными. Глава ПАСЕ пояснил, что претензии к тому, как проходили выборы, касаются ущемления оппонентов главы государства в возможностях свободной агитации. Многих сторонников оппозиционных кандидатов задерживали, задерживали и представителей СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Совет по правам человека ООН принял проект резолюции, в котором содержится осуждение официального Минска за вопиющие нарушения прав человека. Международная организация в очередной раз призвала официальный Минск соблюдать взятые на себя обязательства и запустила механизм расследования нарушений прав человека в Белоруссии, предусматривающий привлечение виновных в пытках и других преступлениях к ответственности.