Москва, , 15:20 — REGNUM Послание президента РФ Федеральному собранию не изменило политический курс. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

«Президент поднял в первую очередь социальные вопросы, на которых мы настаивали, мы этим удовлетворены», — сказал Зюганов.

Однако послание не дало ответа на главный вопрос, полагает коммунист.

«Послание обозначила болезненные точки, попытались как-то сделать примочки тем, кому тяжело и плохо, но курс продолжается прежний, но он не даст ответы на главный вопрос: как выбраться из кризиса и как увернуться от тех жестких санкций, которые предстоит нам пережить», — заявил Зюганов.