Бишкек, , 15:20 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров сделал официальное заявление касательно принятия парламентом в первом чтении законопроекта, который позволит создать игорную зону на побережье озера Иссык-Куль. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщила пресс-служба главы государства.

Жапаров уверяет, что казино откроют не для граждан Киргизии, а только для иностранцев и туристов.

«Закон запрещает киргизстанцам посещать казино и играть в азартные игры. Депутаты правильно поддерживают. Разве будет плохо, если деньги туристов останутся в Киргизии?», — поинтересовался он.

Также президент раскритиковал парламентариев, проголосовавших против этой инициативы.

«Отдельные недальновидные депутаты — популисты делают «чёрный пиар» против депутатов, которые поддерживают данный законопроект», — подчеркнул глава государства.

ИА REGNUM напоминает, что ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2012 года в Киргизии действует запрет на деятельность игорных заведений. Впоследствии, 13 апреля 2015 года, был подписан закон о запрете букмекерских контор и тотализаторов.

21 апреля 2021 года парламент Киргизии поддержал в первом чтении законопроект «О специализированном административном районе на территории Иссык-Кульской области, включающем туристическо-развлекательный комплекс», который разрешит открыть казино в этом регионе.

Отметим, что ранее некоторые депутаты озвучивали мнение, что возобновление деятельности казино и других игорных заведений лоббируют чиновники аппаратов президента и правительства.

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