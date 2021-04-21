Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Власти Ленинградской области готовят документы для выпуска инфраструктурных облигаций для строительной компании ЛСР, которая в свою очередь планирует реализовать масштабный жилищный проект на территории бывшего аэродрома «Ржевка» на границе Ленобласти и Петербурга. Об этом 21 апреля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Во время выступления президент России сообщил, что строители смогут получать через механизм инфраструктурных облигаций средства под 3−4% годовых от института развития ДОМ.РФ.

«У нас заявлен проект развития жилищного строительства, который реализует компания ЛСР на бывшем аэродроме «Ржевка». Для него выпускаются инфраструктурные облигации со сроком погашения в 10−15 лет. Сейчас мы готовим документы для выпуска, основные условия уже согласованы», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

В период с 2021 по 2031 годы «Группа ЛСР» планирует возвести к востоку от муниципального округа Ржевка около 1 млн кв. метров жилья, четыре школы на 3,1 тыс. мест, девять детских садов на 2 тыс. мест, поликлинику на 617 посещений в смену и станцию скорой медицинской помощи не менее чем на три автомобиля. Для воплощения проекта между правительством Ленинградской области и компанией ЛСР заключено соглашение о выкупе возведенных застройщиком объектов образования по программе «Соцобъекты в обмен на налоги».

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