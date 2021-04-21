Рязань, 21 апреля 2021, 15:25 — REGNUM Инициативу президента России о расширении диспансеризации и профосмотров поддержат в Рязанском областном клиническом кардиодиспансере. Так прокомментировал одну из тем послания Владимира Путина Федеральному собранию главный врач медучреждения, кандидат медицинских наук Александр Данилов.
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Программа в полном объёме должна заработать с 1 июля 2021 года. Рязанский кардиоцентр активно включится в эту работу.
В Рязани в 2020 году открылся первый в регионе Центр рентгенохирургических методов диагностики и лечения сердца и сосудов. Жители области стали на месте получать высокотехнологичную помощь, многие операции — уникальны для региона. Специалисты кардиодиспансера также возобновляют выездную работа, приостановленную из-за COVID-19.