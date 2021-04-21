Рязань, , 15:25 — REGNUM Инициативу президента России о расширении диспансеризации и профосмотров поддержат в Рязанском областном клиническом кардиодиспансере. Так прокомментировал одну из тем послания Владимира Путина Федеральному собранию главный врач медучреждения, кандидат медицинских наук Александр Данилов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

Программа в полном объёме должна заработать с 1 июля 2021 года. Рязанский кардиоцентр активно включится в эту работу.

«Надо навёрстывать то, что было упущено в период пика пандемии. Для нас особое значение имеет заявление о повышенном внимании к борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ещё один очень важный аспект послания: «Здравоохранение стоит на пороге революции, и мы не должны отстать». Он имел в виду, в том числе, телемедицинские технологии. Кардиодиспансер начал их внедрять одним из первых в регионе», — сказал издательству « Пресса » Александр Данилов.

В Рязани в 2020 году открылся первый в регионе Центр рентгенохирургических методов диагностики и лечения сердца и сосудов. Жители области стали на месте получать высокотехнологичную помощь, многие операции — уникальны для региона. Специалисты кардиодиспансера также возобновляют выездную работа, приостановленную из-за COVID-19.