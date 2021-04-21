Бишкек, , 15:18 — REGNUM Парламент Киргизии сегодня, 21 апреля, одобрил в первом чтении законопроект «О специализированном административном районе на территории Иссык-Кульской области», предусматривающий создание на побережье Иссык-Куля игорной зоны.

Инициаторами проекта закона, который разрешит открытие казино «только для иностранцев», выступили экс-спикер Дастан Джумабеков и Бактыбек Турусбеков.

Законопроект поддержали 68 из 120 числящихся в парламенте депутатов, против проголосовали только 23 народных избранника.

Некоторые парламентарии заявили о том, что случайно проголосовали «за», хотя хотели «против». Они попросили провести повторное голосование, но их предложение отклонили.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2012 года в Киргизии действует запрет на деятельность игорных заведений. Впоследствии, 13 апреля 2015 года, был подписан закон о запрете букмекерских контор и тотализаторов.

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