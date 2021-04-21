Нур-Султан, , 15:18 — REGNUM Около 800 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Казахстане. Об этом 21 апреля заявила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Зауре Ахметова на брифинге.

По её словам, каждый отдельный случай повторного заболевания будет изучен эпидемиологами и специалистами. Ахметова пообещала предоставить информацию о дополнительных исследованиях.

Отметим, по состоянию на 21 апреля в Казахстане выявили 294 946 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2696 — за минувшие сутки. Вакцину от коронавируса приняли около 760 тыс. человек.

Читайте также: Вакцину от коронавируса в Казахстане получили более 760 тыс. человек