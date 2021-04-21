Уфа, , 15:17 — REGNUM Попечительский совет при главе Башкирии по геопаркам создан в республике. Соответствующий указ главы региона 21 апреля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Согласно документу, целью работы данного совета является обеспечение взаимодействия представителей научных, деловых, общественных кругов и органов государственной власти по разработке рекомендаций по развитию геопарков республики. Попечительский совет является консультативным органом при главе Башкирии.

Председателем попечительского совета назначен глава республики Радий Хабиров, а заместителем председателя — премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены разрешить оформлять земли на охраняемых природных территориях.