Москва, , 15:15 — REGNUM Россия снова выходит на путь устойчивого развития, обозначенный президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в своём аккаунте в Instagram написала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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«Сегодня Россия вновь уверенно выходит на путь устойчивого развития, контуры которого сегодня обозначил Владимир Владимирович», — написала Москалькова.

По её словам, названные российским лидером в ходе послания социально-экономические меры призваны «повысить благосостояние людей, сделать их жизнь безопаснее и комфортнее, в полной мере обеспечить соблюдение прав и свобод человека».