Берлин, 21 апреля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В сети появились снимки интерьера и экстерьера нового Volkswagen Polo. Фотографии размещены на сайте Autohome.

Autohome Новый Volkswagen Polo

Официальная премьера новинки должна состояться 22 апреля 2021 года.

Лицевая часть Polo оснащена пакетом R-Line, а корма изображена без пакета аксессуаров. Также стоит отметить, что в бампере нет выхлопных патрубков, что намекает на электрический характер автомобиля. Дверь багажного отделения новинки осталась без изменений, а форма задних фонарей изменились не очень сильно.

В салоне нового Polo видимых обновок не очень много. В машине есть мультимедийная система с увеличенной диагональю дисплея и сенсорными кнопками. Также был изменен дизайн рулевого колеса.

Напомним, компания Volkswagen планирует 22 апреля 2021 года представить рестайлинговый Polo. В отличие от актуальной версии обновленный Polo будет иметь зауженные передние фонари и иные дневные ходовые огни, выполненные в виде двойных полосок, а также получит гибридную силовую установку.

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