Москва, , 15:27 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в части, касающейся международной повестки, было жестким, но при этом сдержанным. Об этом 21 апреля сообщил директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«На фоне всего того, что происходит в международных делах, слова президента были очень сдержанными. Они были очень жесткими, но при этом сдержанными», — сказал участник ток-шоу.

Также эксперт подчеркнул, что посыл президента в международной части носил программный характер.

«Огромное количество игроков в мире будут пытаться всеми доступными способами, без всякой оглядки на международное право, мешать переходу России в серьёзное и сильное будущее», — отметил Егорченков.

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