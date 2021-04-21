Элиста, , 15:13 — REGNUM Республика Калмыкия набрала хороший темп вакцинации от COVID-19, сообщил 21 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24» глава региона Бату Хасиков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

Власти сделали «большой акцент» на вакцинации против коронавирусной инфекции.

«У нас очень хороший темп вакцинации, жители республики осознанно и ответственно подходят к участию в прививочной кампании», — отметил Хасиков.

В настоящее время участие в прививочной кампании приняли более 29 тысяч жителей Калмыкии. Пункты вакцинации развёрнуты на базе 14 медицинских учреждений, работают три мобильных прививочных пункта в Элисте.

Читайте ранее в этом сюжете: Калмыкия получит ещё шесть тысяч доз антиковидной вакцины