Москва, , 15:22 — REGNUM Популярный TikTok-блогер Дина Саева объявила об уходе из социальных сетей, попрощавшись с подписчиками. Она опубликовала историю в своём профиле в Instagram 21 апреля.

Саева написала: «Я с вами попрощаюсь, но ненадолго». По поводу причины ухода из соцсетей блогер поделилась: «Меня всё также мучает моё состояние. Не только душевное, но и физическое».

Ранее Дина Саева публиковала видео, где она плачет под грустную мелодию. Причины такого поведения она не раскрыла.

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