Оренбург, , 15:17 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина стало весьма насыщенным на предложения инфраструктурных изменений. При этом, многие прогнозы не сбылись — не было активных внешнеполитических внезапных предложений, а также не было популистской раздачи денег гражданам перед выборами. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM оренбургский политтехнолог Кирилл Шкилёв.

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По его словам, фактически, послание было направлено внутрь страны и в будущее. Президент обозначил целый ряд мер социальной поддержки широкой категории граждан. Это продолжение политики по безболезненному выходу семей с детьми из коронокризиса.

«Однако большая часть послания посвящена будущему — развитию промышленности, финансированию региональных инфраструктурных проектов, развитие гражданского строительства и здравоохранения. Владимир Путин своим посланием дал понять стране — мы выходим из кризиса, время тушить пожары прошло, сейчас время заниматься созиданием и развитием в постковидную эпоху», — резюмировал Шкилёв.