Киев, , 15:16 — REGNUM Проект закона о ликвидации Окружного административного суда города Киева (ОАСК), который внес в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский, является не только очередным открытым нарушением норм конституции и законов Украины, но и служебным подлогом.

Об этом говорится в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обнародованном сегодня, 21 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В оппозиции считают, что такие действия президента являются очередной попыткой узурпировать власть, подчинив себе судебную систему страны, а глобальная цель Зеленского — максимальное ослабление системы правосудия, полный контроль над судами и фактически лишение украинских граждан права на судебную защиту.

«Это позволит власти продолжить взятую на вооружение практику внесудебных расправ над оппозицией, закрытия независимых СМИ, рейдерского уничтожения бизнеса в интересах своего ближайшего окружения и заокеанских хозяев… Продвигая вышеуказанную инициативу, президент не провел по законопроекту надлежащих консультаций с Высшим советом правосудия (ВСП), как того требует законодательство. Более того, обсуждал с ВСП совсем другую законодательную инициативу. Из консультативных заключений ВСП следует, что речь шла об образовании Окружного административного суда Киевской области и города Киева вместо ликвидируемого Окружного административного суда города Киева и Киевского окружного административного суда», — отметили в партии.

Кроме того, в заявлении оппозиции уточняется, что глава государства «стыдливо умалчивает» и о выводах ВСП по поводу его предыдущего законопроекта, хотя они являются обязательными к рассмотрению.

«Высший совет правосудия четко констатировал, что реализация указанного законопроекта не представляется возможной до начала работы полномочного состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины, на основании рекомендаций которой должен происходить перевод судей из ликвидированного в новообразованный суд», — говорится в заявлении партии.

Еще одним примером нарушения властью норм действующего законодательства в «Оппозиционной платформе — За жизнь» считают угрозу Федора Вениславского, представителя президента в Конституционном суде, расценивать как «основание для увольнения» отказ судей ОАСК дать согласие на их перевод в другие суды, поскольку Европейская хартия о статусе судей устанавливает, что занимающий должность судья не может быть переведен на любую другую работу, даже с повышением по службе, без его на то согласия.

В завершение в ОПЗЖ в очередной раз подчеркивают, что действия президента Зеленского подчиняются интересам внешнего управления Украиной, в первую очередь со стороны США, которые устами своих представителей и многочисленных грантовых организаций поставили украинской власти конкретную задачу: передать судебную систему, в частности формирование судейского корпуса, под их полное управление.

ИА REGNUM напоминает, что 13 апреля 2021 года Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о ликвидации ОАСК. Предполагается, что документ будет рассмотрен парламентом при первой же возможности (сейчас рада не проводит пленарных заседаний из-за локдауна в Киеве). Послы G7 приветствовали инициативу президента, назвав её «важным шагом» во всесторонней судебной реформе.