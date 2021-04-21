Москва, 21 апреля 2021, 15:10 — REGNUM В Госдуме приветствовали призыв президента РФ Владимира Путина к четкому плану по газификации регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.
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«Безусловно, одной из главных причин низких темпов газификации является отсутствие денег у регионов», — сказал глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.
По его словам, в Смоленской области ситуация такова, что на следующий год объем финансирования программы газификации составит 200 млн рублей, в то время как в настоящее время не хватает 600 млн для строительства объектов, на которые уже готова документация.
Правительство России вместе с регионами должны разработать план газификации, заявил 21 апреля президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию.
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