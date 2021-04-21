Женева, Швейцария, , 15:13 — REGNUM Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет приветствовала обвинительный вердикт по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда и призвала США «решительным образом выкорчевать» пережитки работорговли. Об этом 21 апреля говорится в ее заявлении, опубликованном в Женеве.

«Это знаменательный вердикт», — говорится в заявлении Бачелет и добавляется, что «как признали присяжные, свидетельства по этому делу кристально ясны».

«Любой другой результат был бы насмешкой над правосудием», — подчеркнула верховный комиссар ООН.

Также она указала, что «укоренившееся наследие дискриминационной политики, включая наследие обращения в рабство и трансатлантической торговли [рабами], а также влияние колониализма должны быть решительно выкорчеваны во имя достижения расовой справедливости и равенства».

Если этого не произойдет, по мнению Бачелет, данный вердикт станет только «преходящим моментом», а не «поворотным пунктом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в США огласил вердикт присяжных по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Бывший полицейский Дерек Шовин был признан виновным в причинении смерти по неосторожности второй степени. По такому составу ему грозит до 40 лет заключения.

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