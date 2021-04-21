Милан, Италия, , 15:10 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Милан» вышел из состава участников Суперлиги. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба команды.

«Голоса и обеспокоенность болельщиков по поводу Суперлиги были чётко выражены. «Милан» должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клуб принимал решение участвовать в Суперлиге с намерением провести «наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов».

Ранее о выходе из Суперлиги объявили все шесть английских клубов — «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити «, «Тоттенхэм» и «Арсенал», а также испанский «Атлетико» и итальянский «Интер».

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