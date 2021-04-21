Москва, , 15:09 — REGNUM В России разработать тест-систему за четыре дня реально, соответствующие наработки есть, заявил 21 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«За четыре дня разработать тест-систему? Реально», — сказал министр журналистам.

Он уточнил, что «лабораторная служба и производственные компании, которые занимаются расходными материалами, работают очень качественно в стране, поэтому это реализуемая вещь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 21 апреля, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что в стране нужно обеспечить санитарную и биологическую безопасность граждан. Нужен собственный мощный щит в сфере эпидемиологической безопасности.

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