Москва, , 15:08 — REGNUM Единовременная выплата семьям со школьниками коснётся порядка 17 млн детей. Об этом журналистам заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

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«Если мы говорим о единовременной выплате семьям, воспитывающих детей школьного возраста, в них более 17 миллионов детей, соответственно, порядка 17 миллионов», — сказал Котяков.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил о выплатах для семей со школьниками. Выплаты поступят в семьи в середине августа 2021 года.