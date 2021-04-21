Москва, , 15:13 — REGNUM Около 400 млрд рублей потребуется за два года на реализацию мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил 21 апреля.

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Он отметил, что большая часть средств — около 270 млрд рублей — потребуется в текущем году, а ещё 130 млрд рублей — в следующем году. Так, для выплат на каждого школьника к началу учебного года понадобится в общей сложности примерно 170 млрд рублей.

«Это не несёт инфляционные риски, это всё будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке», — приводит слова Силуанова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин в своём послании предложил выплатить на всех школьников, в том числе первоклассников этого года, по 10 тыс. рублей. Он также призвал довести оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет до полного объёма зарплаты матери.

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