Воронеж, , 15:07 — REGNUM Воронежская область находится в тренде установок, прозвучавших в Послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 21 апреля. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

«Послание адресовано не только Федеральному Собранию, но и, безусловно, всем жителям страны. Для органов власти — это руководство к действиям, для граждан — ориентир, который поможет контролировать действия органов власти. Прежде всего, обращает на себя внимание социальная сущность Послания. Его главный смысл — это благополучие конкретного человека и всего российского общества», — отметил Гусев.

«Воронежская область находится в тренде установок главы государства, тем более, когда они касаются заботы о жителях региона, развитии предпринимательства. Нашим приоритетом в текущем году будет эффективность вложения денег в социальную сферу. Не экономя, но под строгим контролем продолжим финансировать строительство и обновление школ, детских садов, культурных, спортивных и медицинских объектов. К слову, уже в этом году намереваемся приступить к более глубокой модернизации первичного звена здравоохранения, обновлению автопарка скорой помощи. Эти наши планы синхронизированы с тем, что сказал президент», — подчеркнул также Гусев.

Губернатор отметил, что экономика Воронежской области прошла пандемию уверенно и без особых проблем, прежде всего, благодаря диверсификации производства, а также разумным ограничительным мерам.

«Тем не менее, в короткое время мы сейчас должны выйти, и такую задачу поставил президент, на докризисные экономические показатели», — добавил Гусев.

В числе первоочередных задач воронежский губернатор также назвал проведение вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что необходимо убедить как можно большее число жителей региона получить прививки.

«Самые положительные эмоции вызвали слова Президента о большей ориентированности федерального центра на нужды регионов, о совместной реализации «проектов созидания». Очень важный раздел Послания был посвящен обороноспособности и современным политическим приоритетам России. Такая четкая артикуляция позиции государства, я считаю, послужит еще большей консолидации нашего народа, а в международном масштабе — лучшему пониманию объективных причин, влияющих на решения нашего высшего руководства. А для кого-то, возможно, это станет предостережением от глобальных ошибок», — считает Гусев.

Губернатор добавил, что первые распоряжения по реализации положений послания он отдаст сразу по возвращению в регион.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию 21 апреля. Основная часть выступления была посвящена вопросам развития России, в том числе — регионов.