Казань, , 15:06 — REGNUM Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» ведёт переговоры с нападающим Данисом Зариповым о подписании нового контракта. Об этом 21 апреля сообщил журналистам генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

«С Данисом всё в процессе. Это наш кумир, наша звезда, наш пятикратный обладатель Кубка Гагарина, по нему отдельный вопрос», — сказал Якубов.

Он добавил, что если Зарипов захочет остаться в клубе не как хоккеист, то ему могут предоставить такую возможность.

Ранее 40-летний Зарипов заявил, что не планирует завершать спортивную карьеру.

Напомним, Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина. В 2009, 2010, 2018 годах он выигрывал этот трофей в составе «Ак Барса», а в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга».