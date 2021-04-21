Ярославль, 21 апреля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Бесплатно проверить свое здоровье и пройти медицинское обследование в рамках профилактических медицинских осмотров в 2021 году смогут свыше 330 тысяч жителей Ярославской области. Об этом сказал губернатор Дмитрий Миронов, комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Ярославская областная больница

Дмитрий Миронов пообещал расширять программы диспансеризации в регионе в ответ на аналогичный призыв президента. Это необходимо для того, чтобы обследовать людей, которые не могли получить плановой медпомощи из-за пандемии.

«В своем ежегодном послании Президент обозначил приоритеты внутреннего развития страны. Это демографическая ситуация, интересы семьи, здоровье человека. Новые беспрецедентные меры поддержки помогут людям по всей стране и в Ярославской области растить и воспитывать детей, справляться с материальными трудностями, чувствовать заботу государства», — сказал Дмитрий Миронов.

Также, по словам Миронова, в Ярославской области новую выплату кураторам учебных групп в системе среднего профессионального образования смогут получать более тысячи человек.