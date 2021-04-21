Более 300 тысяч ярославцев смогут проверить своё здоровье
Ярославль, 21 апреля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Бесплатно проверить свое здоровье и пройти медицинское обследование в рамках профилактических медицинских осмотров в 2021 году смогут свыше 330 тысяч жителей Ярославской области. Об этом сказал губернатор Дмитрий Миронов, комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Дмитрий Миронов пообещал расширять программы диспансеризации в регионе в ответ на аналогичный призыв президента. Это необходимо для того, чтобы обследовать людей, которые не могли получить плановой медпомощи из-за пандемии.
Также, по словам Миронова, в Ярославской области новую выплату кураторам учебных групп в системе среднего профессионального образования смогут получать более тысячи человек.