Москва, , 15:04 — REGNUM Россия хочет иметь добрые отношения с участниками международного общения, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

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По его словам, Россия хочет иметь добрые отношения с другими странами, но видит, что происходит в реальности.

«Цепляют Россию то тут, то там, без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — сказал президент.

При этом он предупредил тех, кто считает добрые намерения России слабостью, что ответ будет ассиметричным, быстрым и жёстким.