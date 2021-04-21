Салехард, , 15:04 — REGNUM Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поблагодарил президента России Владимира Путина за высокое доверие, оказанное региону в реализации Северного широтного хода. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Напомним, глава государства в ходе послания Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года заявил, что пора запускать Северный широтный ход .

«Эта железнодорожная магистраль даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики», — подчеркнул Владимир Путин.

Губернатор ЯНАО выразил благодарность за то, что автономный округ станет пилотным регионом для внедрения нового финансового механизма инфраструктурных кредитов.

«Проект строительства железнодорожной магистрали Северный широтный ход имеет важнейшее значение для дальнейшего освоения Арктики и уже хорошо проработан», — отметил Дмитрий Артюхов.