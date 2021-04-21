Москва, , 15:04 — REGNUM Ключевая цель борьбы с пандемией коронавируса — создать коллективный иммунитет. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«А у нас что, есть ограничения какие-то прямые для тех, кто не вакцинировался? Нам сейчас нужно создать коллективный иммунитет», — сказал Мурашко.

Он призвал не разделять процесс на «до» и «после» вакцинации, а также подчеркнул, что общество должно полностью сконцентрироваться на преодолении пандемии коронавируса.