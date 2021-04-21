Уфа, , 15:07 — REGNUM Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при заключении фиктивных государственных контрактов с исправительной колонией возбуждено в Башкирии. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в прошлом году неустановленные должностные лица исправительной колонии № 21 организовали заключение трех фиктивных госконтрактов с женщиной, проживающей в г. Стерлитамак, согласно которым исполнитель обязался готовить пищу для работников исправительной колонии. Общая сумма контрактов составила более 313 тысяч рублей: оплата по ним была полностью произведена.

«В действительности, свои обязанности указанная женщина не выполняла, а приготовлением пищи для сотрудников колонии занимались отбывающие наказание осужденные», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в результате бюджету колонии был причинен ущерб. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

«Преступный факт был выявлен в ходе оперативно-розыскной деятельности подразделения собственной безопасности УФСИН России по Республике Башкортостан и УФСБ России по Республике Башкортостан», — сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экс-начальника ФКУ ИК-7 УФСИН РФ по Башкирии признали виновным в мошенничестве.