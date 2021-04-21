Уфа, 21 апреля 2021, 15:07 — REGNUM Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при заключении фиктивных государственных контрактов с исправительной колонией возбуждено в Башкирии. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, в прошлом году неустановленные должностные лица исправительной колонии № 21 организовали заключение трех фиктивных госконтрактов с женщиной, проживающей в г. Стерлитамак, согласно которым исполнитель обязался готовить пищу для работников исправительной колонии. Общая сумма контрактов составила более 313 тысяч рублей: оплата по ним была полностью произведена.
Отмечается, что в результате бюджету колонии был причинен ущерб. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.
Расследование дела продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экс-начальника ФКУ ИК-7 УФСИН РФ по Башкирии признали виновным в мошенничестве.