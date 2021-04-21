Тула, , 15:03 — REGNUM Все задачи, поставленные в Послании президента Владимира Путина, найдут отражение в Программе развития Тульской области до 2026 года, разработка которой ведется. Об этом сказал губернатор Алексей Дюмин по итогам выступления президента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Президент Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Послание президента было построено вокруг Человека. Владимир Владимирович всегда уделял большое внимание социальной сфере. И сегодня глава государства особенно детально остановился на вопросах поддержки материнства и детства, социально уязвимых категорий граждан. Очень важен акцент на том, что работа детсадов, поликлиник, центров занятости должна быть выстроена, исходя из потребностей человека. Поставлена задача обеспечить гражданам максимальное удобство при получении государственных и муниципальных услуг — в режиме 24/7. Для нас — это вектор развития, именно в таком направлении мы движемся», — отметил Дюмин.

«Важно, что большое внимание Владимир Владимирович уделил здравоохранению, в том числе развитию первичного звена и скорой помощи, включая обновление её автопарка на 100%. В Тульской области такая задача уже решена», — добавил глава региона.

Ещё один вопрос, затронутый в послании, по которому в регионе ведется активная работа — обновление учреждений культуры в малых городах. Также в регионе активно работают с промышленными предприятиями в сфере снижения негативного воздействия на экологию.

«Крайне важен для нас и вопрос поддержки экономики, малого и среднего бизнеса, предпринимательской инициативы. Тульская область уже активно внедряет передовые практики в улучшении делового климата, и это приносит ощутимые плоды», — подчеркнул Дюмин.

Губернатор обратил внимание, что послание президента во многом было адресовано регионам и ориентировано на их запросы: поднимались вопросы жилищного строительства, газификации домовладений, строительства дорог и инфраструктуры ЖКХ, развитие туриндустрии.

«Очень своевременны и значимы инициативы президента о снижении бремени долговых обязательств для субъектов РФ, реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных им в прошлом году для борьбы с пандемией. А также — о предоставлении регионам нового инструмента развития — инфраструктурных бюджетных кредитов. Все это даст серьезный импульс и для реализации нацпроектов, и для регионального развития. А в конечном счете приведёт к повышению качества жизни наших граждан», — добавил Дюмин.

«Все задачи, поставленные в Послании Президента, обязательно найдут отражение в Программе развития области до 2026 года, работа над которой у нас сейчас активно ведется», — подчеркнул тульский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию.