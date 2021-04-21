Джакарта, , 15:03 — REGNUM ВМС Индонезии подтвердили, что 53 человека находятся на борту подводной лодки Nanggala-402, пропавшей в водах к северу от Бали, сообщает Kompas.

«На подводной лодке 53 человека», — заявили в ВМС Индонезии.

Кроме того, ВМС Индонезии также разместили другие подводные лодки для поиска пропавшего судна.

Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тджахджанто заявил, что подводная лодка Nanggala-402 исчезла вскоре после получения разрешения на погружение.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия обратилась за помощью к Сингапуру и Австралии для поиска подводной лодки Nanggala-402, пропавшей на севере острова Бали.

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